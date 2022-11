La Rai ha deciso di sospendere per una sera la BoboTv in segno di rispetto per le vittime della tragedia di Ischia

Niente BoboTv nel post partita di Argentina-Messico. E’ stata questa la decisione della Rai dopo la tragedia di Ischia. L’emittente ha deciso di sospendere il programma per rispetto delle vittime.

IL COMUNICATO – «In segno di rispetto per le vittime della tragedia di Ischia, l’appuntamento con la BoboTv di sabato 26 novembre non andrà in onda.»