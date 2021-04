Mondiali Femminili, i sorteggi delle qualificazioni: le avversarie dell’Italia

Sono stati effettuati i sorteggi per le qualificazioni ai Mondiali Femminili: ecco le avversarie dell’Italia di Bertolini

Sorteggio benevolo per l’Italia di Milena Bertolini per le qualificazioni ai Mondiali Femminili che si terranno in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. Le azzurre, partite in prima fascia, affronteranno la Svizzera, la Romania, la Croazia e la Lituania. Le gare di qualificazioni inzieranno a settembre 2021 per concludersi un anno dopo, settembre 2022. I playoff si disputeranno ad ottobre 2022.