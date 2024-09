Mondiale per Club 2025, un CORO del Milan scelto come INNO UFFICIALE del torneo

Un celebre coro del Milan è stato scelto dalla FIFA come nuovo inno del Mondiale per Club 2025

“Freed from Desire” di Gala, celebre coro dei tifosi del Milan, è stata scelta dalla FIFA come inno ufficiale del Mondiale per Club 2025. Questa canzone iconica, composta dalla stessa Gala in collaborazione con Maurizio Molella e Filippo Carmeni (in arte Phil Jay), è profondamente radicata nella cultura calcistica e accompagnerà il torneo come “firma audio”, sottolineando l’importanza storica del calcio e dei club a livello globale.

La competizione, in programma dal 15 giugno al 13 luglio 2025, vedrà la partecipazione di club provenienti da ogni continente, riunendo i migliori rappresentanti del calcio mondiale. Questo evento segnerà un nuovo capitolo nell’evoluzione dello sport, incoronando i veri campioni del mondo per club in un torneo che promette di essere indimenticabile.