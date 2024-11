MN24 – Moncada presente a Milanello durante la rifinitura in vista della Champions

Moncada arrivato a Milanello per la rifinitura in vista della sfida di domani contro lo Slovan Bratislava in Champions League

Come appreso dalla nostra redazione, Geoffrey Moncada, direttore tecnico, è arrivato nel centro sportivo rossonero per assistere da bordo campo alla rifinitura del Milan in vista della sfida di domani pomeriggio in Champions League contro lo Slovan Bratislava.

Importante la vicinanza del dirigente in un momento particolarmente delicato dopo lo scialbo pareggio di sabato contro la Juve. Presente anche Zlatan Ibrahimovic a bordocampo.