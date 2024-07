MN24 – Pavlovic Milan, è l’ORA della FIRMA sul contratto in sede per il difensore! Adesso manca solo l’ufficialità del suo acquisto

Oggi è il giorno di Strahinja Pavlovic al Milan: visite mediche svolte in mattinata, il serbo in questi minuti si trova nella sede rossonera di Casa Milan per firmare il suo contratto che lo legherà ai rossoneri per 5 stagioni. Operazione chiusa col Salisburgo per 18 milioni di euro più due di bonus.

Il serbo è arrivato nel primo pomeriggio, adesso manca soltanto l’annuncio ufficiale del colpo chiuso dai dirigenti rossoneri in entrata.