MN24 – Milanello, Calabria in gruppo. Personalizzato per Origi, Rebic e Tonali

Come appreso dalla nostra redazione, Davide Calabria è pienamente recuperato. Personalizzato per Origi, Rebic e Tonali

Come appreso dalla nostra redazione, Stefano Pioli ha recuperato Davide Calabria per la sfida di sabato sera contro l’Empoli. Il terzino oggi si è infatti regolarmente allenato in gruppo.

Personalizzato invece per Tonali, Rebic e Origi: i primi due dovrebbero tornare in gruppo a partire da giovedì.