Milan femminile, Julia Simic verso una maglia da titolare per la sfida in programma domani in Veneto contro l’Hellas Verona alle ore 12.30.

La giocatrice rossoneri ha superato i problemi fisici e dovrebbe fare il proprio esordio da titolare in Serie A dopo la prima nell’undici iniziale in Coppa Italia contro l’Orobica, match conclusosi 4-0 in favore dei rossoneri.