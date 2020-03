Heorum, Begic e Conc sempre più verso la convocazione con le rispettive nazionali: per le due slovene in ballo i prossimi Europei

Nora Heorum, Pamela Begic e Dominika Conc verso la convocazione con le rispettive nazionali. Mentre per la prima (finlandese) la gara che coinvolgerebbe riguarderebbe il torneo amichevole Cyprus Cup, per la Begic e la Conc in ballo ci sarebbe la qualificazione della Slovenia ai prossimi europei.

Mentre le italiane riposano dunque c’è la possibilità di vedere tre rossonere convocate con le rispettive nazionali: per le due slovene in ballo c’è la gara con il Kosovo del prossimo 10 marzo mentre per la Heorum un triangolare con Repubblica Ceca, Croazia e Slovacchia.