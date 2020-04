MN24 – Calciomercato Milan: «Icardi in rossonero non mi sorprenderebbe»

Calciomercato Milan: in esclusiva Gianni Di Marzio ci ha svelato di non essere sorpreso dall’idea di Icardi al Milan

Calciomercato Milan, si infittisce la lista di nomi papabili in vista della prossima sessione: tra questi c’è anche quello risonante di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter probabilmente lascerà la Francia al termine dell’annata e sarebbe fortemente interessato a ricongiungersi alla famiglia rimasta a Milano. Escluso un ritorno in nerazzurro, resta “agibile” solo Milan con i rossoneri che il prossimo anno dovranno trovare un sostituto all’altezza di Zlatan Ibrahimovic.

Intervistato in esclusiva ai nostri microfoni, Gianni Di Marzio ha parlato proprio dell’eventualità di vedere Icardi con i colori rossoneri nella prossima stagione: «Non mi meraviglio che Icardi possa arrivare al Milan. Se ne sente parlare, non sarebbe la prima volta che un giocatore dall’Inter passi al Milan, e viceversa. C’è sempre un fondo di verità quando escono fuori i nomi di mercato. Poi però c’è la questione Wanda Nara, che oltre ad essere la moglie è anche l’agente del giocatore. Evidentemente il Milan cerca un attaccante d’area di rigore. Per il futuro si vuole un centravanti, magari in un 4-3-3 con Rangnick con due esterni alti. L’ex capitano dell’Inter non è un giocatore che collabora tanto con la squadra, ma in area di rigore è letale».