MN24 – Allenamento Milan: Fonseca concede tre giorni di RIPOSO alla squadra

Dopo la tournée americana il Milan è pronto a rientrare in Italia. Per l’occasione Fonseca ha concesso tre giorni di riposo alla squadra

Piccola pausa dopo l’impegnativa tournée americana e prima dell’inizio della stagione per il Milan. Paulo Fonseca ha concesso tre giorni liberi alla squadra a partire da oggi (rientro in Italia previsto nel pomeriggio): la ripresa è fissata per sabato 10 agosto a Milanello dove s’inizierà a preparare la prima di campionato contro il Torino.

Nel frattempo al centro sportivo di Carnago prosegue il lavoro di Mike Maignan, Theo Hernandez, Tijjani Reijnders e Strahinja Pavlovic. Tra qualche giorno si uniranno alla squadra e con loro anche l’altro nuovo acquisto, Alvaro Morata.