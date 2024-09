Mirabelli si ESPONE sulla lotta SCUDETTO: «Dovrebbero SUICIDARSI per perderlo!» Le ultimissime sul mondo rossonero

Mirabelli, ex dirigente di Inter e Milan, è stato intervistato da Libero ed ha detto la sua sulla lotta Scudetto. Di seguito le sue parole, in cui ha indicato i nerazzurri come netta favorita per la vittoria finale.

LOTTA SCUDETTO – «Per vincere in Italia e in Europa serve un mercato super, ad esempio come ha fatto Giuntoli alla Juventus. Per perdere lo Scudetto l’Inter dovrebbe suicidarsi. Hanno oggettivamente la squadra migliore».