Minotti punge Fonseca: «Leao non deve riposare, non capisco il segnale di metterlo fuori». Il commento sulla scelta per Slovan Milan

Minotti a Sky Sport ha messo Fonseca nel suo mirino per la scelta di non far giocare Leao contro lo Slovan Bratislava. Queste le dichiarazioni sull’allenatore del Milan.

MINOTTI – «In questo particolare momento della stagione il segnale di mettere fuori Leao per scelta tecnica dopo quel che è stato e le prestazioni in ripresa non so che segnale possa essee alla squadra. Bisogna capire il significato, non può essere che deve riposare. Può essere che l’assetto con altri giocatori è preferito da Fonseca».