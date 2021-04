Milanello, rientrano i nazionali e testa alla Samp: il report di oggi

Proseguono gli allenamenti a Milanello in vista della sempre più vicina sfida di campionato di sabato contro la Sampdoria

Rientrati i nazionali, la squadra oggi si è ritrovata a Milanello per pranzo prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento. Presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT

Prima parte del lavoro in palestra per l’attivazione muscolare, poi squadra in campo per proseguire il riscaldamento con una serie di torelli a tema. Nel frattempo alcuni dei nazionali hanno svolto una seduta defaticante. Dopo i torelli il gruppo ha iniziato alcune esercitazioni sul possesso palla, seguite da una serie di partitelle su campo ridotto che hanno chiuso l’allenamento odierno.

VENERDÌ 2 APRILE

Il programma di domani prevede l’allenamento al mattino e, alle 14.00, la conferenza stampa di Mister Pioli

