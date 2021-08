Milan: oltre a Ziyech e Vlasic spunta un’alternativa per la trequarti

Milan: non solo Ziyech e Vlasic, ma per il ruolo del trequartista spunta anche un altro candidato dalla Serie A. Chi è l’alternativa

In casa Milan la casella da colmare rimane sempre e comunque quella di un esterno offensivo in grado di agire anche da trequartista. Maldini e Massara lavorano sotto traccia per evitare intralci di altri club e, infatti, oltre ai già citati Ziyech e Vlasic i dirigenti rossoneri starebbero valutando anche il profilo di Berardi.

Nonostante il giocatore abbia manifestando la volontà di guardarsi attorno, è difficile che possa lasciare Sassuolo e che Carnevali lo lasci partire. Sarebbe, però, il profilo giusto per Pioli anche dal punto di vista delle liste Uefa in quanto italiano.