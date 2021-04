Milan: visita nella sede di Emirates con un possibile futuro in mano

Il Milan ha visitato la sede di Emirates. Prossimamente potrebbe avere un ruolo significativo nell’Expo di Dubai 2021/2022

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan nei giorni scorsi ha fatto visita a Dubai per una visita nella sede di Emirates (dal 2010 sponsor principale della squadra), non limitandosi ad incontrare Tim Clark, presidente della compagnia.

La spedizione ha affrontato altri possibili sviluppi, il Milan potrebbe avere un ruolo significativo nell’Expo di Dubai 2021/2022.