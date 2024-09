Milan Venezia, Leao e Theo Hernandez dal primo minuto! SPUNTA la PROMESSA a Fonseca, il RETROSCENA fa tornare il sereno

Milan-Venezia, Leao e Theo Hernandez partono dal primo minuto: spunta la promessa a Fonseca, pace fatta tra le parti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha sciolto definitivamente le riserve in vista della gara di sabato sera contro il Venezia. Il portoghese rilancerà dal primo minuto sia Leao che Theo Hernandez, i due grandi esclusi dalla gara con la Lazio.

Ai due fuoriclasse della squadra rossonera verrà richiesta una svolta di atteggiamento e rendimento per indirizzare anche il futuro: se Leao ha sempre dichiarato di stare benissimo al Milan, per Theo Hernandez è ancora aperto il tema del rinnovo del contratto. Al momento però testa al presente. E in tal senso è spuntato un importante retroscena: sia il francese che Leao, dopo la Lazio, hanno promesso a tecnico e dirigenza di non rendersi più protagonisti di un gesto come quello del cooling break mancato.