MN24 – Milan Venezia, scelta CHIARA di Fonseca a sinistra: solo LUI tra i convocati

Milan-Venezia, scelta chiara di Paulo Fonseca a sinistra: convocato Bartesaghi come vice Theo Hernandez. Jimenez con Milan Futuro

Come appreso dalla nostra redazione, Paulo Fonseca ha preso una decisione precisa in vista della sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Venezia per quanto riguarda il ruolo di vice Theo Hernandez.

Davide Bartesaghi sarà convocato per la sfida contro i lagunari e andrà così in panchina mentre Jimenez sarà impegnato oggi pomeriggio con Milan Futuro contro l’Ascoli (calcio d’inizio alle 18:30).