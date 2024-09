Milan Venezia, Abraham da URLO! L’inglese SORPRENDE, cresce QUESTA ipotesi da non scartare

Milan-Venezia, Abraham da urlo: l’inglese sorprende per gioco di sponda e presenza in area. L’ex Roma è più di un’alternativa

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea la grande prestazione di Tammy Abraham nella vittoria di ieri sera per 4-0 del Milan sul Venezia. L’attaccante inglese, arrivato in prestito secco in estate dalla Roma, ha realizzato il quarto gol e non solo:

PAROLE – «Esordio dal 1’ con sponde intelligenti, il penalty conquistato e trasformato da Pulisic, più il rigore del poker. Si gode i primi applausi a San Siro».