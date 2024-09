Milan Venezia, rossoneri da URLO: da più di 60 anni non SEGNAVANO 4 gol in 30 minuti. Il dato dopo il primo tempo

Erano passati più di 60 anni (esattamente 66) da quando il Milan non riusciva a segnare 4 gol in 30 minuti in Serie A.

I rossoneri, prima di trovare 4 reti oggi col Venezia (Theo Hernandez, Gabbia, Pulisic Abraham) nel primo tempo, aveva ottenuto lo stesso score solo una volta, il 19 ottobre del 1958, contro l’Alessandria. In quell’occasione furono Schiaffino, Danova (doppietta) e Altafini a segnare.