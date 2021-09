Milan Venezia, Giroud resta out: ha lasciato l’allenamento in anticipo

Olivier Giroud resterà fuori anche per Milan Venezia. L’attaccante francese ha lasciato l’allenamento in anticipo

Non sembra in grado di farcela Olivier Giroud in vista di Milan Venezia. L’attaccante francese non sembra aver recuperato il problema alla schiena.

Come riportato da Peppe Di Stefano di Sky Sport, il giocatore ha lasciato la seduta di rifinitura in anticipo mentre l’allenamento era ancora in corso. Stefano Pioli si affiderà nuovamente ad Ante Rebic.