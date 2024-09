Milan Venezia, ASSENZA CONFERMATA di Ibrahimovic: la DATA del suo rientro. Le ultimissime sul mondo rossonero

Il Milan è pronto a tornare in campo dopo la sosta dedicata agli impegni delle nazionali. Questa sera – a San Siro – arriverà il Venezia, squadra neopromossa del nostro campionato.

In tribuna, come raccontato nei giorni scorsi, non ci sarà Zlatan Ibrahimovic. L’ex bomber rossonero, infatti, è alle prese con un impegno professionale prefissato da tempo. Ci sarà, invece, Gerry Cardinale, numero uno del gruppo RedBird.