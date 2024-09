Milan Venezia, Abraham verso una MAGLIA DA TITOLARE: sul ballottaggio PULISIC-CHUKWUEZE… Le ultimissime sui rossoneri

Mancano ormai solamente cinque giorni al ritorno in campo del Milan in campionato. Sabato sera, a San Siro, i rossoneri saranno impegnati nella sfida contro il Venezia. Come riportato dal Corriere dello Sport, con ogni probabilità, Fonseca lancerà da titolare il nuovo arrivato Abraham. Per quanto riguarda la fascia destra resiste ancora il ballottaggio Chukwueze-Pulisic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Theo; Fofana, Reijnders; Chukwueze (Pulisic), Loftus Cheek, Leao; Abraham.