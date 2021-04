Milan Under 18, fermata la capolista Roma: Amore sigilla l’1-1

Un pareggio prezioso per il Milan Under 18, che nella giornata di ieri ferma la capolista Roma con il risultato di 1-1

Il Milan Under 18 si riscatta dopo la sconfitta contro il Torino e trova un ottimo pareggio in casa della Roma capolista. Nell’anticipo della 9° giornata di campionato, giallorossi e rossoneri terminano con un 1-1 frutto dei gol di Cassano per i padroni di casa ed il pareggio ospite di Jordan Amore.

In classifica il Milan resta all’ultimo posto, accorciando a -1 su Lazio e Parma. Prossimo appuntamento il derby contro l’Inter dell’11 aprile.