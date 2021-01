Milan, un resoconto dei prestiti: molto bene Pobega e Brescianini

Ecco come stanno andando i giovani del Milan nei vari prestiti tra Serie A e Serie B in questi primi 6 mesi di stagione

Il Milan può guardare con fiducia ai vari prestiti dei propri giovani tra Serie A e Serie B. Detto di Caldara, in una situazione complicata all’Atalanta, e con un Laxalt di cui si tratta il riscatto con il Celtic e che comunque non farà parte del progetto rossonero, gli altri possono davvero rivelarsi delle risorse importanti per il futuro.

In primo piano sicuramente Tommaso Pobega, autore di 6 mesi eccezionali tra Spezia ed Italia U21 con complessivamente 5 gol e 1 assist. All’ex Pordenone manca solo la continuità in termini di minuti giocati, dato che non ha ancora disputato 90 minuti completi in Serie A. Scendendo in Serie B, più complicata la situazione di Plizzari alla Reggina. Tra Coronavirus e prestazioni poco esaltanti, il portiere classe ’00 ha perso il posto da titolare nelle ultime tre partite. Tanto minutaggio invece per Tsadjout, che al Cittadella ha messo a segno 2 gol e 1 assist in 9 gare da titolare. In rampa di lancio anche Brescianini, che all’Entella ha giocato le prime 5 gare da titolare ed ora trova sempre più minuti da subentrato.