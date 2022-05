Milan, un Florenzi in più per il rush finale: è tornato a disposizione

Alessandro Florenzi torna a disposizione del Milan per le ultime tre gare di campionato. Il giocatore si è allenato in gruppo

Il Milan ritrova Alessandro Florenzi per le ultime gare contro Verona, Atalanta e Sassuolo. Come riportato da Tuttosport, il terzino ieri ha svolto tutta la sessione di allenamento in gruppo ed è pienamente a disposizione di Stefano Pioli.

Un recupero importante per i rossoneri, che potranno così contare sull’esperienza del campione d’Europa. Il giocatore, di proprietà della Roma, si è rivelato un elemento utile alla squadra in questa stagione.