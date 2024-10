Milan Udinese, Zancan lancia l'allarme: «Milan sotto pressione. E se va male Fonseca...»

Milan Udinese, Zancan lancia l’allarme: le dichiarazioni del giornalista sulla partita di domani e sulla situazione di Fonseca

Il giornalista Federico Zancan dagli studi di Sky Sport 24 ha rilasciato alcune dichiarazioni su Milan Udinese di domani e sulla situazione di Fonseca.

LE DICHIARAZIONI – «La partita con l’Udinese è delicata e scomoda per il Milan, sia per la pressione in campo che per le caratteristiche dell’Udinese. In 2 mesi è già la terza partita che diciamo che il Milan deve vincere per dare un messaggio. Se va male con l’Udinese si tornerebbe a parlare della situazione di Fonseca. È una settimana di un certo peso. Se il Milan vuole rimanere aggrappato allo scudetto deve mandare un messaggio».