Milan Udinese, Fonseca punta sul suo rilancio: titolarità a sorpresa in campionato

Milan Udinese, Fonseca punta sul suo rilancio. Le ultimissime notizie sul match valido per l’ottava giornata di campionato

Il Milan sta attraversando in questo momento il periodo dedicato alla sosta Nazionali. I rossoneri, al rientro in campionato, dovranno fare in modo di rimettere in sesto una classifica che gli vede solamente a 11 punti.

Fonseca, per la sfida contro l’Udinese, molto probabilmente farà partire titolare Pavlovic. Il nuovo acquisto rossonero, nelle ultime, partite, si è sempre seduto in panchina.