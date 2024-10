Milan Udinese, i titolarissimi vanno in panchina! Fonseca non arretra, decisione già presa e comunicata

Milan Udinese, Tomori e Abraham verso la panchina punitiva dopo i fatti di Firenze: decisione già presa da Fonseca

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, emergono nuovi particolari sulla questione rigori nella gara persa domenica sera dal Milan sul campo della Fiorentina (2-1 il risultato finale).

A Firenze Fonseca ha ribadito anche nell’intervallo che il rigorista è Pulisic e quando Tomori e Abraham hanno allontanato il compagno dal dischetto nel secondo tempo si è infuriato e ha cercato di Intervenire, non ascoltato, dalla panchina. I due sono i maggiori colpevoli per l’ammutinamento, non è da escludere una panchina punitiva al ritorno dopo la sosta.