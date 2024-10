Milan Udinese, Nani recrimina ancora: «Decisioni dubbie e non abbiamo detto nulla! Col Venezia...»

Milan Udinese, Gianluca Nani, DS dei friulani, è tornato a parlare della gara vinta a San Siro dai rossoneri: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo la sconfitta odierna per 3-2 contro il Venezia, Gianluca Nani, DS dell’Udinese, è tornato a parlare della sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan:

PAROLE – «Perché Touré espulso? Oggi c’è stata una disparità di giudizio evidente. Anche con il Milan ci sono stati altri episodi, ma non abbiamo detto niente. Come diceva Alberto Sordi: posso essere arrabbiato per questo fatto?».