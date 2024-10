Milan Udinese, c’è il comunicato ufficiale dell’AIMC! Striscioni al contrario a San Siro, il motivo

Milan Udinese, comunicato ufficiale dell’AIMC: gli striscioni verranno esposti al contrario a San Siro. Ecco i motivi

Di seguito il comunicato ufficiale dell’AIMC in vista della gara di oggi pomeriggio tra Milan e Udinese:

PAROLE – «L’Associazione Italiana Milan Club comunica che in occasione della odierna partita Milan – Udinese gli striscioni saranno esposti al contrario.

Questa scelta è dettata dalle ultime, affrettate ed incomprensibili decisioni della società a fronte delle quali vogliamo, comunque, far sentire la nostra presenza e vicinanza alla squadra.

Non comprendiamo e ci sfuggono le logiche di questo comportamento da parte della società in virtù di una partnership che si è costruita e consolidata nel tempo ma che soprattutto è fondata sulla reciproca e fattiva collaborazione, sul costante dialogo e sul confronto, principi in cui abbiamo sempre creduto e che improvvisamente sembrano venir meno.

Noi continuiamo a credere che la CONDIVISIONE sia la migliore soluzione per affrontare le indiscutibili criticità del momento e rinnoviamo la nostra disponibilità alla società AC Milan per TROVARE INSIEME la strada migliore al fine di salvaguardare le finalità e gli scopi dei Milan club, ma soprattutto di garantire la continuità della presenza dei loro soci sugli spalti».