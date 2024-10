Milan Udinese, Bianchin conferma: «Fonseca rivoluziona tutto! Lui in panchina, questa la coppia difensiva»

Milan Udinese, Luca Bianchin, noto giornalista, ha commentato le scelte di formazione di Paulo Fonseca: le parole

Dalle colonne della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin ha dichiarato:

PAROLE – «Fonseca cambia il Milan: Leao in panchina con l’Udinese. A sinistra c’è Terracciano. Rafa Leão alle 18:00 sentirà l’inno della Serie A dalla panchina: Fonseca ha preparato Milan-Udinese con Okafor da esterno sinistro d’attacco, in una formazione inedita. Per Leão, è la seconda panchina stagionale in campionato in 8 partite, situazione non abituale: in tutta la scorsa stagione, anche con un finale senza obiettivi per il Milan, Pioli lo aveva lasciato fuori solo cinque volte. La squadra cambierà anche altrove. Dietro non dovrebbe esserci Matteo Gabbia, non al 100%: Thiaw è favorito su Pavlovic. A sinistra, al posto di Theo Hernandez, è atteso Filippo Terracciano. In avanti, Samuel Chukwueze dovrebbe tornare dal primo minuto in campionato dopo circa 50 giorni: l’ultima a fine agosto contro la Lazio. Il grande indiziato alla panchina insomma è Tammy Abraham, uno dei protagonisti del caso-rigori a Firenze prima della pausa nazionali».