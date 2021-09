Milan, tutti i giocatori dati in prestito in questa sessione di mercato

Un Milan molto attivo sul lato cessioni. Sono tanti i giocatori che hanno lasciato temporaneamente Milanello in questo mercato

Il Milan ha lavorato molto sul lato delle uscite in questa sessione di mercato. Molti giocatori hanno lasciato Milanello in prestito, chi per fare esperienza e chi per trovare spazio e guadagnarsi un riscatto altrove. È questo il caso di Jens-Petter Hauge, andato all’Eintracht Francoforte in prestito con un obbligo di riscatto a determinate condizioni. Nessun diritto invece nelle operazioni Pobega (al Torino), Caldara (al Venezia) ed Adli (al Bordeaux). Altro anno in Turchia invece per Leo Duarte, da gennaio all’Istanbul Basakhseir che a giugno avrà un diritto di riscatto.

I GIOVANI

Tanti anche i prodotti del settore giovanile mandati altrove a fare esperienza. Ecco la lista completa:

Frank Tsadjout (Pordenone, prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

Lorenzo Colombo (Spal, prestito secco)

Marco Brescianini (Monza, prestito secco)

Nikolaos Michelis (Willem II, prestito con diritto di riscatto)

Gabriele Bellodi (Alessandria, presitto con diritto di riscatto e controriscatto)

Leroy Abanda (US Boulogne, prestito secco)

Marco Frigerio (Lucchese, prestito secco)

Gabriele Capanni (Ternana, prestito con diritto di riscatto e controriscatto)

Riccardo Tonin (Cesena, prestito secco)

Luan Capanni (Viterbese, prestito con diritto di riscatto)

Antonio Mionic (Aquila Montevarchi, prestito secco)

Alessandro Sala (Renate, prestito secco)

Sabino Signorile (Seregno, prestito secco)