Milan Torino: la Curva Sud pronta a TORNARE a sostegno della squadra, il COMUNICATO

Ritorno in vista. Domani il Milan farà il suo debutto in Serie A 2024-25 contro il Torino. La Curva Sud è pronta a tornare a sostegno della squadra. Il comunicato social:

Finalmente è giunto il momento di far parlare il campo ma soprattutto è giunto il momento di tornare sugli spalti a sostenere incessantemente e difendere il nostro amato Milan. Si riparte: é tempo ed è tempo di ovunque andrai io ti seguirò! Un mercato non ancora concluso ma che, senza alcun dubbio,da parte della dirigenza ha dato seguito alle parole: acquisti mirati e di sostanza e nessuna cessione dei big. Un mercato che ha solo obiettivo: tornare ad essere protagonisti! Manca qualcosa? Forse sí, siamo insaziabili ed innamorati e per noi forse mancherà sempre qualcosa, sempre!! Ma ora tocca alla squadra e al nostro nuovo mister dimostrare, giocare e convincere per vincere. Il campo è sovrano e lo sarà sempre! Affrontiamo insieme questa ennesima stagione Forza lotta amore nostro