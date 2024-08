Milan Torino, Jovic preferito a Morata per l’esordio stagionale: il MOTIVO dietro la scelta di Fonseca per l’attaccante

Fonseca ha scelto: l’attaccante titolare in Milan Torino è Luka Jovic. Il serbo è stato preferito a Morata che, come riportato da Luca Bianchin, non è al 100% della sua condizione. Il bomber spagnolo potrà dare sicuramente una mano partita in corso ma tocca al nuovo numero 9 guidare l’attacco rossonero dal primo minuto.

MILAN: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Saelemaekers; Bennacer, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Jovic.