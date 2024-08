Milan Torino SENZA Emerson Royal: perchè il nuovo acquisto non verrà convocato. Il MOTIVO

Milan Torino SENZA Emerson Royal: perchè il nuovo arrivato non verrà convocato. Il MOTIVO dietro questo decisione

Domani sera il Milan scenderà sul terreno di gioco di San Siro per affronterà il Torino nella sfida valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2024/25. Fonseca dovrà però fare a meno di Emerson Royal.

Come riportato da Sky Sport, infatti, per il brasiliano arrivato dal Tottenham l’esordio è rimandato per questioni di natura burocratica. A destra ci sarà dunque spazio per Davide Calabria.