Milan, Tonali trascinatore: sudore, sangue e fatica

Milan, Tonali è il trascinatore della squadra: sudore, sangue e fatica per citare una frase del rapper Dani Faiv a lui dedicata

«Sudore, sangue e fatica, sono Sandro Tonali», canta il rapper Dani Faiv. E non è una strofa a caso. Il centrocampista si è distinto in questa stagione nel Milan per la mole di lavoro svolta nella squadra. Un autentico trascinatore.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i suoi numeri parlano chiaro. Sono 2318 i minuti giocati, 170 i palloni intercettati e 30 quelli recuperati. Dati completati anche dalla fase offensiva, in cui si è distinto per 3 gol, 2 assist e 39 occasioni create. Giocatore completo.