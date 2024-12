Milan Stella Rossa, clamorosa indiscrezione! Lui al posto di Pulisic, spunta la pazza idea di Fonseca

Milan Stella Rossa, Paulo Fonseca sta pensando alla mossa a sorpresa per sostituire l’infortunato Pulisic: Morata dietro Abraham

Come riportato da calciomercato.com, Paulo Fonseca sta pensando a tre diverse soluzioni per sostituire Pulisic contro la Stella Rossa. Una è in pole:

PAROLE – «In casa Milan, dunque, si apre il tema: come sostituire Christian Pulisic in vista delle prossime partite. Sarà questo il pensiero principale per Paulo Fonseca, chiamato a schierare le migliori formazioni possibili per risalire la china in Italia e continuare la missione Top 8 nella massima competizione europea. Diverse sono le opzioni a disposizione del tecnico lusitano: in primis, c’è la possibilità di inserire Ruben Loftus-Cheek da 10, in quella zona della trequarti come collante tra centrocampo e attacco (chiaramente con compiti e funzioni diverse da Pulisic, come successo contro l’Atalanta) con Yunus Musah a sostituire il connazionale sulla fascia destra e dare solidità e appoggio a Emerson Royal. Un’altra opzione comprenderebbe sempre Loftus-Cheek sulla trequarti, davanti alla mediana composta da Fofana e da Reijnders, con invece Chukwueze sulla corsia di destra per dare maggiore freschezza e vivacità alle situazioni offensive rossonere. In ultimo, Fonseca valuta anche l’idea di riproporre il doppio centravanti con Alvaro Morata in appoggio a Tammy Abraham come tandem d’attacco, con Musah dirottato sulla destra per dare solidità al resto del reparto. Un’ipotesi credibile, specialmente pensando al fatto che Francesco Camarda, oggi titolare nella sfida fra Milan Futuro e Gubbio nel Girone B di Serie C, tornerà da domani in prima squadra e a disposizione dell’allenatore portoghese, con la possibilità di vederlo impiegato in Champions League mercoledì sera in quel di San Siro».