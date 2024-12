Milan Stella Rossa, Fonseca ha deciso: ecco chi sostituisce l’infortunato Pulisic in Champions. La scelta di formazione è ufficiale

Pulisic per la prima volta in stagione sarà costretto a saltare una partita del Milan a causa dell’infortunio al polpaccio rimediato contro l’Atalanta e quindi non scenderà in campo contro la Stella Rossa.

Fonseca, per sostituirlo in questa partita decisiva per il cammino dei rossoneri in Champions League, ha deciso di schierare Loftus-Cheek dall’inizio come trequartista.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI MILAN STELLA ROSSA