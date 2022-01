Milan Spezia, i rossoneri hanno segnato un record positivo: ma c'è il risvolto della medaglia...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

I dati di Milan Spezia, in relazione a tutte le partite della giornata di Serie A, dimostrano che qualcosa non ha funzionato in casa rossonera

I dati di Milan Spezia, in relazione a tutte le partite della giornata di Serie A, dimostrano che qualcosa non ha funzionato in casa rossonera.

Secondo i dati raccolti dalla Lega Serie A, il Milan è la squadra che, rispetto alle altre, nel corso della 22esima giornata di Serie A, ha effettuato più passaggi chiave (21), creato più occasioni da gol (21) ed effettuato più tiri (25). Dati che restituiscono il predominio, così come la mancanza di precisione e freddezza nel trasformare le occasioni.