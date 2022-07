Nella gara del Milan contro il Colonia c’è stato spazio per diversi giovani della Primavera. Ecco chi sono e il loro futuro

Il Milan visto contro il Colonia era in una forma molto sperimentale. L’assenza di diversi big ha portato Stefano Pioli a concedere una chance a diversi giovani della Primavera. Si sono visti infatti ben 5 ragazzi provenienti dall’U19 rossonera.

I primi ad essere entrati sono Emil Roback, Chaka Traorè e Andrei Coubis, tutti al 60′. Lo svedese molto probabilmente lascerà il Milan, su di lui c’è un’offerta del San Gallo. Per quanto riguarda Traorè, probabile un’altra stagione in Primavera ma con qualche possibilità di vederlo anche tra i grandi. Il difensore rumeno viaggia verso un prestito per fare esperienza.

All’80’ dentro invece Giovanni Robotti e Davide Bartesaghi. Il primo andrà in prestito dopo aver giocato l’ultimo anno da fuori quota in Primavera. Il secondo era il più giovane in campo, un terzino classe 2005 che invece in Primavera giocherà la sua prima annata.