Milan, si corre ai ripari in difesa: l’ultima idea è Theate

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Come riportato questa mattina da Tuttosport, il Milan deve correre ai ripari in difesa dopo l’infortunio di Tomori

Il Milan pensa a come rimpiazzare Tomori. L’infortunio dell’inglese lo terrà fuori dal campo per circa 30 giorni, come riportato dal comunicato ufficiale del club.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il nome di Bailly è sempre in lista, anche se i preferiti (ma i più difficili) sono Botman e Bremer. Si raffredda la pista Diallo, mentre l’ultima idea è quella di Theate del Bologna.