Milan, fine settimana agrodolce per le squadre del settore giovanile: tutti i risultati

Milan, fine settimana agrodolce per le squadre maschili e femminili del settore giovanile: tutti i risultati dalla Primavera alle Under

Il Milan attraverso il proprio sito ha pubblicato il resoconto del fine settimana delle partite delle squadre del settore giovanile.

LE PARTITE DEL SETTORE GIOVANILE – La Primavera maschile non riesce a bissare il successo di Bogliaco in campionato né a riscattare l’eliminazione europea. A Meda passa la Juventus che costringe allo stop, nonostante una prova non certo minore rispetto all’avversario. Vince invece la Primavera femminile, avendo la meglio sul Parma e riscattando il Derby negativo. Passo falso dell’Under 17, che però rimane in vetta, perdono l’Under 16 e l’Under 15 nel doppio incrocio col Brescia. Nell’impegno del lunedì, 0-0 contro l’Atalanta per l’U18.

I RISULTATI DEL WEEKEND: