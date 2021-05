Milan, Settore Giovanile Femminile: amichevoli di lusso con Juve ed Inter

Questo week-end sono scese in campo le giovanili femminili del Milan per qualche test amichevole contro le pari età di Juventus ed Inter

Prova a ripartire anche il settore giovanile femminile, con le ragazze del Milan Under 17 ed Under 15 scese in campo per qualche test match in questo week-end. Avversarie rispettivamente Juventus ed Inter.

Molto bene le U17, che schiantano le bianconere con un netto 4-0 (56′ e 70′ Cappa, 83′ Semplici, 87′ Orsenigo), mentre la squadra di mister Antignozzi pareggia nella stracittadina contro le nerazzurre 2-2 (9′ De Marco, 63′ Stendardi).