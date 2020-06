Milan, senti Neuville: «Rangnick non vuol più allenare, farà il ds»

L’ex bandiera del calcio tedesco ha parlato del possibile futuro incarico di Ralf Rangnick al Milan e lo vede più come ds che come allenatore

«Da quello che so, Rangnick non vuole più allenare», con queste parole Oliver Neuville (69 presenze con la maglia tedesca, ndr) ha lanciato un allarme per quel che riguarda la prossima panchina del Milan.

Stando a quanto riferito in un’intervista a Radio Sportiva, Ralf Rangnick verrà sì al Milan la prossima stagione, ma non per allenare: «Rangnick? Ha fatto molto bene nelle squadre che ha allenato. Se andrà al Milan credo sarà per ricoprire il ruolo di direttore sportivo».