Milan, scocca l’ora del presidente: Kessié va blindato al più presto

Il Milan dovrà blindare il centrocampista ivoriano nelle prossime settimane: c’è fiducia per un prolungamento voluto da tutte le parti

Il Milan è chiamato a dare un segnale forte sul fronte rinnovi a partire già dalle prossime settimane: con la trattativa per Calhanoglu ancora in standby (il turco darà una risposta ad Europeo finito), Maldini e Massara hanno tutta l’intenzione di blindare un altro pezzo pregiato della rosa: Frank Kessié.

VOLONTA’ COMUNE – Il centrocampista ivoriano, letteralmente dominante nell’ultima stagione, ha il contratto in scadenza tra un anno e ha tutta l’intenzione di rinnovare con il Diavolo fino al 2026. Volontà manifestata anche dalla dirigenza che ha messo sul piatto 4 milioni di euro a stagione (contro i 2.2 che Frank percepisce attualmente). L’ex Atalanta, tramite il suo procuratore, ne ha chiesti 6. Cifra che non spaventa il Milan, pronto al rilancio decisivo: 5 milioni più bonus per fare di Kessié uno dei pilastri del Diavolo del futuro.