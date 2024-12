Milan Sassuolo, Ravezzani e i complimenti a Fonseca: «Partita perfetta, avevo questo timore prima della gara»

Milan Sassuolo, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha fatto i complimenti a Fonseca per la vittoria in Coppa Italia: le dichiarazioni

Intervenuto sul proprio profilo di X, Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha commentato positivamente la vittoria del Milan di ieri sera in Coppa Italia contro il Sassuolo. Le parole:

PAROLE – «Ero convinto che il Sassuolo sarebbe stato un ostacolo molto pericoloso per il Milan. Bene ha fatto Fonseca e limitare il turnover. Partita perfetta. E buon viatico per la sfida fondamentale con l’Atalanta di venerdì. Vincere è indispensabile per ragionare in grande».