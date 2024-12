Milan Sassuolo, Fonseca alza l’asticella: «Vogliamo la finale, siamo ambiziosi!». Le dichiarazioni della vigilia del tecnico rossonero

Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Coppa Italia del Milan contro il Sassuolo, ha parlato a MilanTV. Di seguito il suo messaggio netto dell’allenatore rossonero: la vittoria finale è un obiettivo.

COPPA ITALIA – «Il Milan non vince questo trofeo da tanto tempo. Dobbiamo essere ambiziosi. Non guardiamo troppo avanti, stiamo pensando solo a domani. Se vogliamo andare in finale, che deve essere il nostro obiettivo, dobbiamo vincere domani».