Milan Sassuolo, a destra Fonseca ha deciso chi schierare: toccherà a lui!

Milan Sassuolo, a destra Paulo Fonseca ha deciso chi schierare titolare: in Coppa Italia toccherà a lui contro i neroverdi

In vista di Milan Sassuolo di Coppa Italia arrivano le prime indiscrezioni riguardo la possibile formazione che Fonseca schiererà titolare. Sulla destra tornerà dal primo minuto Samu Chukwueze, che nelle ultime uscite in campionato non ha giocato le sue migliori gare.

Contro i neroverdi al nigeriano verrà data una possibilità importante per provare ad incidere. L’allenatore portoghese, tra l’altro, ha apprezzato l’ingresso in campo dell’ex Villareal nella gara contro l’Empoli.