Milan Sassuolo, Di Marzio annuncia: «Fonseca ha sciolto i dubbi, gioca lui in attacco»

Milan Sassuolo, Gianluca Di Marzio, noto giornalista, ha confermato come Fonseca abbia scelto Okafor come titolare: Leao in panchina

Come riferito da Gianluca Di Marzio, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha sciolto i dubbi per quanto riguarda la formazione di questa sera contro il Sassuolo in Coppa Italia. Noah Okafor ha recuperato dall’influenza e partirà dall’inizio a sinistra con Leao in panchina.

La probabile formazione del Milan contro il Sassuolo:

Sportiello; Calabria, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Reijnders, Fofana; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Abraham. Okafor per ora preferito a Leao.