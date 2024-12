Milan Sassuolo, Fonseca rinuncia ai due titolarissimi! Saltano la sfida, ecco il motivo

Milan Sassuolo, Fonseca, per la gara di domani sera in Coppa Italia, rinuncerà a Maignan e Theo Hernandez. Il motivo

Come riferito da Sky, in casa Milan ci saranno due importanti assenze in vista della gara di domani sera contro il Sassuolo e valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Mike Maignan e Theo Hernandez non saranno convocati: il portiere ha subito un piccolo intervento chirurgico dentale, mentre il terzino rossonero sarà fuori precauzionalmente dopo un colpo ricevuto nell’ultima partita contro l’Empoli.